Герасимов рассказал об уничтожении ВСУ на реке Оскол
Первая танковая армия ВС РФ на восточном берегу реки Оскол продолжает уничтожение окруженных формирований противника, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
