Герасимов рассказал об уничтожении ВСУ на реке Оскол - РИА Новости, 27.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 27.01.2026
Герасимов рассказал об уничтожении ВСУ на реке Оскол
Герасимов рассказал об уничтожении ВСУ на реке Оскол
Первая танковая армия ВС РФ на восточном берегу реки Оскол продолжает уничтожение окруженных формирований противника, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
2026
безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов рассказал об уничтожении ВСУ на реке Оскол

Герасимов: ВС России на восточном берегу Оскола продолжают уничтожение ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первая танковая армия ВС РФ на восточном берегу реки Оскол продолжает уничтожение окруженных формирований противника, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад".
"На восточном берегу реки Оскол воинские части первой танковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
