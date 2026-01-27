Рейтинг@Mail.ru
07:24 27.01.2026
Обвиняемая в растрате депутат нарсовета ДНР обжаловала арест
происшествия, донецкая народная республика, курская область, курск, курская областная дума
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Курская область, Курск, Курская областная Дума
Обвиняемая в растрате депутат нарсовета ДНР обжаловала арест

РИА Новости: обвиняемая в растрате депутат Бондаренко обжаловала арест

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramТатьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы
Татьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Татьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, обвиняемая в растрате, обжаловала арест в кассационной инстанции, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в январе поступила кассационная жалоба на решение московского суда от начала октября 2025 года, отправившего Бондаренко в СИЗО. При этом срок ареста фигурантке уже продлевался, последний раз - до 24 февраля.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Защита обжаловала арест собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ
06:48
Бондаренко обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, сопряженной с доходом в особо крупном размере. Сама женщина в ходе одного из судебных заседаний заявила, что ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Бондаренко вину не признает.
Показания на Бондаренко дал гендиректор строительной компании Виталий Синьговский, осужденный на четырехлетний срок по обвинению в растрате при возведении фортификационных сооружений в Курской области. Женщина, по его словам, помогла обналичить 30 миллионов рублей, а затем передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. Васильева в конце декабря 2025 года приговорили к 5,5 годам, он сотрудничал со следствием и признал вину в полном объеме.
Бондаренко - уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Защита обжаловала домашний арест экс-вице-губернатору Чемезову
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаКурская областьКурскКурская областная Дума
 
 
