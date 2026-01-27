Защита обжаловала арест собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Адвокаты собственника обрушившегося в Новосибирске торгового центра Сергея Туркова подали апелляционные жалобы на решение суда о его аресте, сообщил РИА Новости представитель Первомайского районного суда Новосибирска.

Первомайский суд 23 января заключил Туркова под стражу до 22 марта 2026 года, удовлетворив ходатайство следствия. Адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения, например, запрет определенных действий или домашний арест.

"Два адвоката подали апелляционные жалобы. Они будут направлены для рассмотрения в апелляционную инстанцию – Новосибирский областной суд", - сообщили агентству в суде.

Турков обвиняется по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Он не признал свою вину, пояснив, что причина обрушения здания еще не установлена, а уборкой снега занимался конкретный человек.

Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло 21 января в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался. По данным мэрии Новосибирска, обрушившееся здание изначально было самовольной постройкой, но в итоге через суд и заключение мирового соглашения собственнику удалось его узаконить.