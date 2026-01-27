Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала арест собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ - РИА Новости, 27.01.2026
06:48 27.01.2026 (обновлено: 07:02 27.01.2026)
Защита обжаловала арест собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ
Адвокаты собственника обрушившегося в Новосибирске торгового центра Сергея Туркова подали апелляционные жалобы на решение суда о его аресте, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.01.2026
Защита обжаловала арест собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Адвокаты собственника обрушившегося в Новосибирске торгового центра Сергея Туркова подали апелляционные жалобы на решение суда о его аресте, сообщил РИА Новости представитель Первомайского районного суда Новосибирска.
Первомайский суд 23 января заключил Туркова под стражу до 22 марта 2026 года, удовлетворив ходатайство следствия. Адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения, например, запрет определенных действий или домашний арест.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Собственник рухнувшего в Новосибирске ТЦ рассказал, почему не признал вину
23 января, 14:57
"Два адвоката подали апелляционные жалобы. Они будут направлены для рассмотрения в апелляционную инстанцию – Новосибирский областной суд", - сообщили агентству в суде.
Турков обвиняется по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Он не признал свою вину, пояснив, что причина обрушения здания еще не установлена, а уборкой снега занимался конкретный человек.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло 21 января в Новосибирске на улице Наумова, предварительно, из-за скопившегося снега. Пострадали два человека. Еще одного пострадавшего из-под завалов вытащили спасатели, однако после 30 минут реанимационных мероприятий он скончался. По данным мэрии Новосибирска, обрушившееся здание изначально было самовольной постройкой, но в итоге через суд и заключение мирового соглашения собственнику удалось его узаконить.
В суде Турков заверял, что намерен всячески помогать следствию в установлении причин произошедшего.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Собственник обрушившегося ТЦ в Новосибирске заявил, что помогал МЧС
23 января, 14:14
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
