17:56 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/alimenty-2070613152.html
В России с первого марта начнут по-новому считать алименты
В России с первого марта начнут по-новому считать алименты
Алименты при оформлении единого пособия с 1 марта больше не будут считать от МРОТ, ориентиром станет средняя зарплата по региону, сообщил РИА Новости доцент... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:56:00+03:00
2026-01-27T17:56:00+03:00
общество
россия
игорь балынин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пособие по безработице
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599484092_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cad6b9a6a0ec23e60981e52674fe47e5.jpg
https://ria.ru/20260113/gosuslugi-2067541801.html
https://ria.ru/20251126/gosduma-2057560941.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, россия, игорь балынин, федеральная служба государственной статистики (росстат), пособие по безработице
Общество, Россия, Игорь Балынин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Пособие по безработице
В России с первого марта начнут по-новому считать алименты

Балынин: с 1 марта алименты будут считать от средней зарплаты по региону

© Depositphotos.com / serezniyРазведенные родители с сыном у адвоката
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Depositphotos.com / serezniy
Разведенные родители с сыном у адвоката. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Алименты при оформлении единого пособия с 1 марта больше не будут считать от МРОТ, ориентиром станет средняя зарплата по региону, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Сам по себе порядок вычисления алиментов не изменяется. Корректируется именно их учёт при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины", - сказал эксперт.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов
13 января, 11:07
До 1 марта 2026 года для учета используется минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составляет 27 093 рубля. Так, на одного ребенка эта доля составляет четверть, на двух детей - треть, на трех и более - половина.
Эксперт уточнил, что с начала марта алименты начнут учитываться в доле от среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год. При расчетах будут использовать официальные данные Росстата, а при их отсутствии - показатели за год, предшествующий предыдущему, добавил он.
Балынин также отметил, что сумма минимально учитываемых алиментов будет различаться в зависимости от региона, поскольку уровень средней зарплаты отличается.
"При наличии судебного решения или судебного приказа в вопросе учёта алиментов ничего не изменяется. Как и прежде, будут засчитываться фактически перечисляемые суммы", - заключил эксперт.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ
26 ноября 2025, 01:10
 
ОбществоРоссияИгорь БалынинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Пособие по безработице
 
 
