В России с первого марта начнут по-новому считать алименты

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Алименты при оформлении единого пособия с 1 марта больше не будут считать от МРОТ, ориентиром станет средняя зарплата по региону, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"Сам по себе порядок вычисления алиментов не изменяется. Корректируется именно их учёт при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины", - сказал эксперт.

До 1 марта 2026 года для учета используется минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составляет 27 093 рубля. Так, на одного ребенка эта доля составляет четверть, на двух детей - треть, на трех и более - половина.

Эксперт уточнил, что с начала марта алименты начнут учитываться в доле от среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год. При расчетах будут использовать официальные данные Росстата , а при их отсутствии - показатели за год, предшествующий предыдущему, добавил он.

Балынин также отметил, что сумма минимально учитываемых алиментов будет различаться в зависимости от региона, поскольку уровень средней зарплаты отличается.