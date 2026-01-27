В Госдуме предложили погашать долги по алиментам из бюджета

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается возложить обязанность по погашению долгов по алиментам на региональные органы власти в сфере социальной защиты с последующим взысканием, документ доступен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ.
"Законопроектом предлагается возложить обязанность по временной выплате алиментов в случае длительного отсутствия результата исполнительного производства (более шести месяцев) на исполнительный орган субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере социальной защиты населения", - сказано в пояснительной записке.
Согласно тексту проекта закона, в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тысяч человек. По мнению авторов инициативы, уклонение от исполнения алиментных обязательств приводит к тому, что ребенок лишается средств к существованию, необходимых для нормального развития, воспитания и удовлетворения базовых жизненных потребностей.
В документе отмечается, что размер выплат будет определяться на основании решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, что исключает произвольность и обеспечивает точное соответствие размерам, установленным в отношении должника.
Уточняется, что при осуществлении выплаты алиментов соответствующим исполнительным органом субъекта РФ право требования к должнику переходит к данному органу в размере выплаченных сумм.
Кроме того, законопроектом предусматривается, что порядок осуществления выплат и порядок реализации перешедшего права требования определит правительство РФ. По мнению авторов инициативы, это позволит учесть бюджетные, организационные и технологические особенности реализации такого права, обеспечить единообразие правоприменения и исключить неопределенность при выполнении закона в разных субъектах РФ.
