https://ria.ru/20260127/akunin-2070465732.html
Акунину* назначили отбытие наказания в колонии строгого режима
Акунину* назначили отбытие наказания в колонии строгого режима - РИА Новости, 27.01.2026
Акунину* назначили отбытие наказания в колонии строгого режима
Таганский суд Москвы изменил писателю Борису Акунину* (Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:23:00+03:00
2026-01-27T08:23:00+03:00
2026-01-27T08:23:00+03:00
россия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75642/03/756420357_0:690:1333:1440_1920x0_80_0_0_f53667064b33559378d7122ec5841069.jpg
https://ria.ru/20260126/moskva-2070410733.html
https://ria.ru/20251203/sud-2059568506.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75642/03/756420357_0:565:1333:1565_1920x0_80_0_0_ea1a90a15fd81e85012b84a04914c10b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
Акунину* назначили отбытие наказания в колонии строгого режима
Акунину назначили отбытие наказания в колонии строгого режима вместо общего
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы изменил писателю Борису Акунину* (Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наказание по заочному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и назначил ему колонию строгого режима вместо общего, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Приговор мирового судьи судебного участка №371 Таганского района г. Москвы
… изменить. Указать назначение отбывания Чхартишвили Г.Ш.* части наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в документах.
Таким образом, суд удовлетворил апелляционное представление прокурора.
Судья мирового участка в Москве заочно приговорила Акунина* к одному году колонии общего режима. Его срок в РФ
увеличился до 15 лет по совокупности с первым приговором.
Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен в России к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга