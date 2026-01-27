Рейтинг@Mail.ru
Акунину* назначили отбытие наказания в колонии строгого режима - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/akunin-2070465732.html
Акунину* назначили отбытие наказания в колонии строгого режима
Акунину* назначили отбытие наказания в колонии строгого режима - РИА Новости, 27.01.2026
Акунину* назначили отбытие наказания в колонии строгого режима
Таганский суд Москвы изменил писателю Борису Акунину* (Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:23:00+03:00
2026-01-27T08:23:00+03:00
россия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75642/03/756420357_0:690:1333:1440_1920x0_80_0_0_f53667064b33559378d7122ec5841069.jpg
https://ria.ru/20260126/moskva-2070410733.html
https://ria.ru/20251203/sud-2059568506.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75642/03/756420357_0:565:1333:1565_1920x0_80_0_0_ea1a90a15fd81e85012b84a04914c10b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
Акунину* назначили отбытие наказания в колонии строгого режима

Акунину назначили отбытие наказания в колонии строгого режима вместо общего

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкБорис Акунин*
Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Борис Акунин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы изменил писателю Борису Акунину* (Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наказание по заочному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и назначил ему колонию строгого режима вместо общего, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Приговор мирового судьи судебного участка №371 Таганского района г. Москвы… изменить. Указать назначение отбывания Чхартишвили Г.Ш.* части наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в документах.
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Дело иноагента-политолога Шульман* поступило в Мещанский суд
Вчера, 20:21
Таким образом, суд удовлетворил апелляционное представление прокурора.
Судья мирового участка в Москве заочно приговорила Акунина* к одному году колонии общего режима. Его срок в РФ увеличился до 15 лет по совокупности с первым приговором.
Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен в России к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Суд добавил Акунину* заочный срок
3 декабря 2025, 17:15
 
РоссияМоскваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала