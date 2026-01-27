Акунину* назначили отбытие наказания в колонии строгого режима

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы изменил писателю Борису Акунину* (Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наказание по заочному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и назначил ему колонию строгого режима вместо общего, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен в России к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.