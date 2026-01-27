Все 15 аэропортов отменили отдельную плату за регистрацию пассажиров

Теперь тариф за регистрацию пассажиров не взимается и в аэропортах Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска.

Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, напомнили в ФАС, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, сообщали ранее в службе.