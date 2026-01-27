https://ria.ru/20260127/aeroport-2070479646.html
Все 15 аэропортов отменили отдельную плату за регистрацию пассажиров
Все 15 аэропортов отменили отдельную плату за регистрацию пассажиров - РИА Новости, 27.01.2026
Все 15 аэропортов отменили отдельную плату за регистрацию пассажиров
Еще 10 российских аэропортов отменили взимание отдельной платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы... РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Еще 10 российских аэропортов отменили взимание отдельной платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответственно, все 15 операторов аэропортов устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщили
в ведомстве.
Ранее ФАС
сообщала о выдаче предупреждений 15 российским аэропортам, которые неправомерно взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров. В середине января в ведомстве сообщили, что 5 из них уже отменили неправомерный тариф.
"Еще 10 аэропортов исполнили выданные им предупреждения. Таким образом, все главные операторы устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства... ФАС России
проводила анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров", - говорится в сообщении.
Теперь тариф за регистрацию пассажиров не взимается и в аэропортах Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска.
Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, напомнили в ФАС, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, сообщали ранее в службе.