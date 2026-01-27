Рейтинг@Mail.ru
10:03 27.01.2026 (обновлено: 10:08 27.01.2026)
Все 15 аэропортов отменили отдельную плату за регистрацию пассажиров
Все 15 аэропортов отменили отдельную плату за регистрацию пассажиров
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Еще 10 российских аэропортов отменили взимание отдельной платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), соответственно, все 15 операторов аэропортов устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве.
Ранее ФАС сообщала о выдаче предупреждений 15 российским аэропортам, которые неправомерно взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров. В середине января в ведомстве сообщили, что 5 из них уже отменили неправомерный тариф.
"Еще 10 аэропортов исполнили выданные им предупреждения. Таким образом, все главные операторы устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства... ФАС России проводила анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров", - говорится в сообщении.
Теперь тариф за регистрацию пассажиров не взимается и в аэропортах Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска.
Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, напомнили в ФАС, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, сообщали ранее в службе.
