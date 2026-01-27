Рейтинг@Mail.ru
"Домодедово" работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.01.2026
09:58 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/aeroport-2070479217.html
"Домодедово" работает в штатном режиме
"Домодедово" работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.01.2026
"Домодедово" работает в штатном режиме
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме и отправляет рейсы по расписанию на фоне снегопада, задержки до 30 минут связаны с расчисткой полосы, сообщил... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:58:00+03:00
2026-01-27T09:58:00+03:00
домодедово (аэропорт)
общество
россия
россия
домодедово (аэропорт), общество, россия
Домодедово (аэропорт), Общество, Россия
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме и отправляет рейсы по расписанию на фоне снегопада, задержки до 30 минут связаны с расчисткой полосы, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
"Аэропорт "Домодедово" работает штатно. Воздушные суда принимаются и отправляются по расписанию. Незначительные отклонения от расписания до 30 минут могут произойти из-за закрытия взлетно-посадочной полосы на расчистку и отработку реагентами", - рассказали в "Домодедово".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
