МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме и отправляет рейсы по расписанию на фоне снегопада, задержки до 30 минут связаны с расчисткой полосы, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

"Аэропорт "Домодедово" работает штатно. Воздушные суда принимаются и отправляются по расписанию. Незначительные отклонения от расписания до 30 минут могут произойти из-за закрытия взлетно-посадочной полосы на расчистку и отработку реагентами", - рассказали в "Домодедово".