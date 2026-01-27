https://ria.ru/20260127/aeroport-2070479217.html
"Домодедово" работает в штатном режиме
"Домодедово" работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.01.2026
"Домодедово" работает в штатном режиме
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме и отправляет рейсы по расписанию на фоне снегопада, задержки до 30 минут связаны с расчисткой полосы, сообщил... РИА Новости, 27.01.2026
"Домодедово" работает в штатном режиме
РИА Новости: "Домодедово" работает в штатном режиме на фоне снегопада