Жуковский сообщил о штатной работе во время снегопада
Жуковский сообщил о штатной работе во время снегопада - РИА Новости, 27.01.2026
Жуковский сообщил о штатной работе во время снегопада
Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме, задержек рейсов в связи с погодными условиями нет, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 27.01.2026
2026
Жуковский сообщил о штатной работе во время снегопада
Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, задержек рейсов нет