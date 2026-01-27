Жуковский сообщил о штатной работе во время снегопада

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме, задержек рейсов в связи с погодными условиями нет, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, сообщали в главном управлении МЧС по столице.

"В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Задержек в выполнении рейсов по погодным условиям нет", - рассказали в "Жуковском".