Адвокат сообщил о попытке суицида дочери россиянки, задержанной во Франции
27.01.2026
Адвокат сообщил о попытке суицида дочери россиянки, задержанной во Франции
Адвокат сообщил о попытке суицида дочери задержанной во Франции Новиковой
ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Дочь подруги российской активистки Анны Новиковой, которую обвиняют в шпионаже во Франции, пыталась покончить с собой после задержания матери, сообщил РИА Новости французский адвокат россиянки Филипп де Вёль.
Муж и подруга российской активистки Анны Новиковой, арестованной в ноябре по делу о шпионаже, были задержаны на прошлой неделе после допроса в городе По
на юго-западе Франции
. Во вторник адвокат сообщил агентству, что они были освобождены из-под стражи.
"Дочь подруги во время нахождения ее матери под стражей пыталась покончить жизнь самоубийством. Я не могу с ней (подругой Анны - ред.) связаться, потому что их телефоны были изъяты. Но, по словам Анны, ее подруга была в больнице и сейчас находится со своей дочерью", - рассказал де Вёль.
Он назвал происходящее настоящим преследованием семей.
"Меня это ужасает, потому что это уголовное расследование проводится очень грубо", - отметил адвокат.
Ранее де Вёль сообщал, что готовит запрос о временном освобождении Новиковой. По его словам, дело его подзащитной имеет политический характер, расследование может продлиться два-три года.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса
SOS Donbass, в том числе гражданки РФ
Анны Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины
Вячеслав П.
Parisien со ссылкой на прокуратуру сообщала, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.