Цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов
02:21 26.01.2026 (обновлено: 02:52 26.01.2026)
Цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов
Биржевая цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.01.2026
2026
золото
Золото
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки высшей пробы 99,99 процентов
Золотые слитки высшей пробы 99,99 процентов. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Биржевая цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 02.13 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла примерно на 40 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,8 процента, до 5025 долларов за тройскую унцию.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Международные резервы России обновили исторический максимум
22 января, 16:09
Дорожает и серебро, цена на которое впервые в истории превысила отметку в 104 доллара за унцию.
Трейдеры следят за действиями США по отношению к Гренландии. В среду на форуме в Давосе Дональд Трамп уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность. Хозяин Белого дома также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения в отношении острова.
Рынки также оценивают угрозы независимости ФРС. Полномочия главы регулятора Джерома Пауэлла заканчиваются в мае, Трамп призывал к его отставке за слишком медленное снижение процентной ставки, но сам не уволил Пауэлла на фоне возможной критики об отсутствии независимости в работе структуры.
Президент США обещал объявить кандидата на пост в ближайшее время, намекая на руководителя национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета.
Слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Китай нарастил импорт золота из России до рекордных значений
24 января, 08:22
 
