Цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Биржевая цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 02.13 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла примерно на 40 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,8 процента, до 5025 долларов за тройскую унцию.

Дорожает и серебро, цена на которое впервые в истории превысила отметку в 104 доллара за унцию.

Рынки также оценивают угрозы независимости ФРС . Полномочия главы регулятора Джерома Пауэлла заканчиваются в мае, Трамп призывал к его отставке за слишком медленное снижение процентной ставки, но сам не уволил Пауэлла на фоне возможной критики об отсутствии независимости в работе структуры.