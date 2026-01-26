https://ria.ru/20260126/zoloto-2070235993.html
Цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов
Цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов - РИА Новости, 26.01.2026
Цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов
Биржевая цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T02:21:00+03:00
2026-01-26T02:21:00+03:00
2026-01-26T02:52:00+03:00
золото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601871433_0:47:3192:1843_1920x0_80_0_0_bb14c1fb7087de4cb35719a3af92f363.jpg
https://ria.ru/20260122/rezervy-2069622557.html
https://ria.ru/20260124/kitay-2070026939.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601871433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f0200f478703a411b5436b1a0d8bee4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото
Цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов
Цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Биржевая цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 02.13 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла примерно на 40 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,8 процента, до 5025 долларов за тройскую унцию.
Дорожает и серебро, цена на которое впервые в истории превысила отметку в 104 доллара за унцию.
Трейдеры следят за действиями США
по отношению к Гренландии
. В среду на форуме в Давосе Дональд Трамп
уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность. Хозяин Белого дома также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте
была разработана основа будущего соглашения в отношении острова.
Рынки также оценивают угрозы независимости ФРС
. Полномочия главы регулятора Джерома Пауэлла
заканчиваются в мае, Трамп призывал к его отставке за слишком медленное снижение процентной ставки, но сам не уволил Пауэлла на фоне возможной критики об отсутствии независимости в работе структуры.
Президент США обещал объявить кандидата на пост в ближайшее время, намекая на руководителя национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета.