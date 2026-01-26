Глава РКК рассказал, в какой помощи нуждаются жители приграничья

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Потребностей у жителей приграничья сейчас много, в регионах есть большой спрос на аптечные ваучеры и психологическую помощь, рассказал в интервью РИА Новости председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

"Если говорить про приграничье, то понятно, что запросов много, потребностей много, ситуация очень динамично меняется... Большой спрос, конечно, на аптечные ваучеры", - сказал Савчук.

Он отметил, что не каждый человек сможет воспользоваться ваучером: жители отдаленных сел просто не имеют возможности добраться до аптек и магазинов.

"Мы при оказании поддержки всегда ориентируемся на уважение к человеческому достоинству и возможность дать ему выбор, так, что ему надо. Мы точно за него не сможем решить, что ему больше надо. И в этом, наверное, огромное наше достижение", - уточнил глава РКК.

По его словам, Российский Красный Крест закупает сотни различных ваучеров, запускает акции по сбору вещей, продуктов и средств на помощь жителям приграничья.