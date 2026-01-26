Житель Пензенской области выстрелил в соседа из винтовки из-за снега

САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Житель города Кузнецк Пензенской области выстрелил из пневматического оружия в соседа, пытавшегося убрать с дороги большие куски снега, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился мужчина 1986 года рождения. Он рассказал, что обнаружил в жилом секторе снежные булыжники, препятствующие проезду, и остановился, чтобы убрать их. В этот момент неизвестный выстрелил ему в плечо из окна дома. Полицейские возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и задержали 43-летнего жителя Кузнецка.
"Подозреваемый дал признательные показания, в которых пояснил, что, находясь дома, увидел из окна, как потерпевший якобы разбрасывал снежные булыжники в сторону его участка. Недовольный действиями соседа мужчина взял свою пневматическую винтовку и, не выходя из дома, выстрелил ему в плечо", - уточнили в пресс-службе УМВД.