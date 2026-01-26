Житель Пензенской области выстрелил в соседа из винтовки из-за снега

"Подозреваемый дал признательные показания, в которых пояснил, что, находясь дома, увидел из окна, как потерпевший якобы разбрасывал снежные булыжники в сторону его участка. Недовольный действиями соседа мужчина взял свою пневматическую винтовку и, не выходя из дома, выстрелил ему в плечо", - уточнили в пресс-службе УМВД.