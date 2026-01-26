Рейтинг@Mail.ru
10:22 26.01.2026
Житель Пензенской области выстрелил в соседа из винтовки из-за снега
Житель Пензенской области выстрелил в соседа из винтовки из-за снега
Житель города Кузнецк Пензенской области выстрелил из пневматического оружия в соседа, пытавшегося убрать с дороги большие куски снега, возбуждено уголовное... РИА Новости, 26.01.2026
2026
происшествия, кузнецк, пензенская область
Происшествия, Кузнецк, Пензенская область
Житель Пензенской области выстрелил в соседа из винтовки из-за снега

Житель Пензенской области выстрелил из пневматики в соседа из-за уборки снега

© РИА Новости / Владимир АстапковичПневматическая винтовка
Пневматическая винтовка - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пневматическая винтовка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Житель города Кузнецк Пензенской области выстрелил из пневматического оружия в соседа, пытавшегося убрать с дороги большие куски снега, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился мужчина 1986 года рождения. Он рассказал, что обнаружил в жилом секторе снежные булыжники, препятствующие проезду, и остановился, чтобы убрать их. В этот момент неизвестный выстрелил ему в плечо из окна дома. Полицейские возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и задержали 43-летнего жителя Кузнецка.
"Подозреваемый дал признательные показания, в которых пояснил, что, находясь дома, увидел из окна, как потерпевший якобы разбрасывал снежные булыжники в сторону его участка. Недовольный действиями соседа мужчина взял свою пневматическую винтовку и, не выходя из дома, выстрелил ему в плечо", - уточнили в пресс-службе УМВД.
Сотрудник СК на месте происшествия на территории охотничьей базы в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив при аварии
24 января, 23:44
 
ПроисшествияКузнецкПензенская область
 
 
