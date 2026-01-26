Рейтинг@Mail.ru
Актриса Железняк рассказала об отношениях с украинскими родственниками
Культура
 
08:36 26.01.2026
Актриса Железняк рассказала об отношениях с украинскими родственниками
Культура, Россия, Украина
Актриса Железняк рассказала об отношениях с украинскими родственниками

Железняк рассказала, что продолжает общаться с украинскими родственниками

Олеся Железняк в сериале "Трешка"
Олеся Железняк в сериале Трешка - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото предоставлено телеканалом СТС
Олеся Железняк в сериале "Трешка". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Актриса Олеся Железняк, известная своей патриотической позицией относительно специальной военной операции, в интервью РИА Новости рассказала, что общается с украинскими родственниками, избегая политических тем.
Ранее в интервью Железняк рассказывала, что потеряла связь с украинскими родственниками, так как сразу поддержала СВО.
"Мы общаемся, поздравляем с праздниками друг друга, какие-то сложные темы просто не обсуждаем", - сказала РИА Новости актриса.
Михалков рассказал, почему не снимает кино про СВО
22 ноября 2025, 20:00
