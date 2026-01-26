https://ria.ru/20260126/zheleznjak-2070250880.html
Актриса Железняк рассказала об отношениях с украинскими родственниками
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Актриса Олеся Железняк, известная своей патриотической позицией относительно специальной военной операции, в интервью РИА Новости рассказала, что общается с украинскими родственниками, избегая политических тем.
Ранее в интервью Железняк рассказывала, что потеряла связь с украинскими родственниками, так как сразу поддержала СВО.
"Мы общаемся, поздравляем с праздниками друг друга, какие-то сложные темы просто не обсуждаем", - сказала РИА Новости актриса.