Рейтинг@Mail.ru
На юге Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/zemletryasenie-2070247489.html
На юге Киргизии произошло землетрясение
На юге Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.01.2026
На юге Киргизии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Ошской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии Национальной академии наук республики. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T07:48:00+03:00
2026-01-26T07:48:00+03:00
в мире
киргизия
ошская область
ош
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
https://ria.ru/20260124/zemletryasenie-2069998941.html
киргизия
ошская область
ош
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, ошская область, ош, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Киргизия, Ошская область, Ош, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Киргизии произошло землетрясение

На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,2

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Ошской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии Национальной академии наук республики.
По информации института, подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в понедельник в 3.54 (00.54 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Ошской области Киргизии, в трех километрах к юго-западу от села Каблан-Кель и в 45 километрах к юго-востоку от второго по величине города страны Оша.
"В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Алга-Бас, Каблан-Кель - 3,5 балла, Чайчи, Лаглан, Тогуз-Булак, Тээке, Алга - 3 балла", - уточнили в институте.
По предварительным данным МЧС Киргизии, жертв и серьезных разрушений в результате колебаний земной коры на территории страны не зафиксировано.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Магнитуда землетрясения в Стамбуле составила 5,2
24 января, 01:01
 
В миреКиргизияОшская областьОшМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала