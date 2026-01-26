https://ria.ru/20260126/zemletryasenie-2070247489.html
На юге Киргизии произошло землетрясение
На юге Киргизии произошло землетрясение
БИШКЕК, 26 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Ошской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии Национальной академии наук республики.
По информации института, подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в понедельник в 3.54 (00.54 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Ошской области Киргизии
, в трех километрах к юго-западу от села Каблан-Кель и в 45 километрах к юго-востоку от второго по величине города страны Оша
.
"В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Алга-Бас, Каблан-Кель - 3,5 балла, Чайчи, Лаглан, Тогуз-Булак, Тээке, Алга - 3 балла", - уточнили в институте.
По предварительным данным МЧС
Киргизии, жертв и серьезных разрушений в результате колебаний земной коры на территории страны не зафиксировано.