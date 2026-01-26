Рейтинг@Mail.ru
14:43 26.01.2026
Сийярто раскритиковал Зеленского
Сийярто раскритиковал Зеленского
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Владимира Зеленского, который покинул страну и уехал на Давосский... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T14:43:00+03:00
2026-01-26T14:43:00+03:00
в мире
украина
венгрия
давос
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
в мире, украина, венгрия, давос, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Давос, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Владимира Зеленского, который покинул страну и уехал на Давосский форум, чтобы там оскорблять венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Ранее Зеленский в ходе своего выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу" якобы свободно действуют даже в Европе и что каждый "Виктор", живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает, по мнению Зеленского, "подзатыльник". В свою очередь Орбан заявил, что каждый получит по заслугам.
Как заявил Сийярто в эфире программы "Час правды", Зеленский - из "страны, где сотни тысяч погибли, миллионы сбежали, должен оставить столицу и поехать в Давос говорить речь и после четырех лет войны его главный тезис - как бы посильнее оскорбить Виктора Орбана".
По его словам, Украина также крайне заинтересована в смене правительства Венгрии, чтобы оппозиция, придя к власти, одобрила вступление Киева в ЕС и отправку туда финансов и войск, поэтому Украина "официально вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию".
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского премьера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
