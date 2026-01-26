Сийярто раскритиковал Зеленского

БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Владимира Зеленского, который покинул страну и уехал на Давосский форум, чтобы там оскорблять венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского премьера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.