Сийярто раскритиковал Зеленского

БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Владимира Зеленского, который покинул страну и уехал на Давосский форум, чтобы там оскорблять венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Ранее Зеленский в ходе своего выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу" якобы свободно действуют даже в Европе и что каждый "Виктор", живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает, по мнению Зеленского, "подзатыльник". В свою очередь Орбан заявил, что каждый получит по заслугам.
Как заявил Сийярто в эфире программы "Час правды", Зеленский - из "страны, где сотни тысяч погибли, миллионы сбежали, должен оставить столицу и поехать в Давос говорить речь и после четырех лет войны его главный тезис - как бы посильнее оскорбить Виктора Орбана".
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского премьера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.