"Хватает наглости". Вице-премьер Италии отчитал Зеленского
11:52 26.01.2026 (обновлено: 17:14 26.01.2026)
"Хватает наглости". Вице-премьер Италии отчитал Зеленского
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского, который выразил недовольство из-за недостаточной финансовой... РИА Новости, 26.01.2026
в мире, италия, европа, украина, маттео сальвини, владимир зеленский, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
"Хватает наглости". Вице-премьер Италии отчитал Зеленского

© AP Photo / Laszlo BaloghВице-премьер Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Laszlo Balogh
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского, который выразил недовольство из-за недостаточной финансовой поддержкой со стороны Европы.
"Мы слышали Зеленского, у которого, несмотря на все полученные деньги, усилия и помощь, еще хватает наглости жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь в конфликте, ты теряешь людей, доверие и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее", — написал он в соцсети X.
Сальвини отметил, что главе киевского режима предстоит сделать выбор "между поражением и разгромом".
Депутат Госдумы назвал позицию Зеленского по Донбассу наплевательской
Вчера, 09:07
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в понедельник, что Владимир Зеленский затягивает установление мира на Украине.
"Ситуация ухудшается": в Штатах испугались заявлений Зеленского
Вчера, 05:32
 
