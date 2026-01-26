https://ria.ru/20260126/zelenskij-2070432795.html
Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине
Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости, 26.01.2026
Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине
Владимир Зеленский подписал закон о продление срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:29:00+03:00
2026-01-26T22:29:00+03:00
2026-01-26T22:29:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20260114/zelenskij-2067902851.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине
Зеленский продлил срок действия мобилизации и военного положения на 90 дней