Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости, 26.01.2026
22:29 26.01.2026
Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине
Владимир Зеленский подписал закон о продление срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:29:00+03:00
2026-01-26T22:29:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине

Зеленский продлил срок действия мобилизации и военного положения на 90 дней

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о продление срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 14 января сообщил, что украинский парламент поддержал продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней – до 4 марта.
В карте законопроектов о продлении мобилизации и военного положения, опубликованных на сайте Рады, указано, что документы возвращены с подписью Зеленского.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Зеленский намекнул на расширение мобилизации в ВСУ
14 января, 19:16
14 января, 19:16
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
