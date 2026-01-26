Киев готовится к новым трехсторонним встречам, заявил Зеленский

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам РФ-США-Украина, которые запланированы на этой неделе.

США и Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби . Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.

"Доклад нашей делегации после переговоров в Эмиратах с американской и российской сторонами. Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога… Определил рамку дальнейшей дипломатической работы. Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе", - написал Зеленский в понедельник в своем Telegram-канале.

По его словам, на прошедшей встрече обсуждались прежде всего военные вопросы, также коснулись "сложных политических", которые еще не решены.