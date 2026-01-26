Рейтинг@Mail.ru
Киев готовится к новым трехсторонним встречам, заявил Зеленский
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 26.01.2026 (обновлено: 18:02 26.01.2026)
Киев готовится к новым трехсторонним встречам, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам РФ-США-Украина, которые запланированы на этой неделе. РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам РФ-США-Украина, которые запланированы на этой неделе.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.
"Доклад нашей делегации после переговоров в Эмиратах с американской и российской сторонами. Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога… Определил рамку дальнейшей дипломатической работы. Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе", - написал Зеленский в понедельник в своем Telegram-канале.
По его словам, на прошедшей встрече обсуждались прежде всего военные вопросы, также коснулись "сложных политических", которые еще не решены.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
