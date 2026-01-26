Рейтинг@Mail.ru
Зеленского в 2026 году ожидает политический дедлайн, считает экономист - РИА Новости, 26.01.2026
14:36 26.01.2026
Зеленского в 2026 году ожидает политический дедлайн, считает экономист
Зеленского в 2026 году ожидает политический дедлайн, считает экономист - РИА Новости, 26.01.2026
Зеленского в 2026 году ожидает политический дедлайн, считает экономист
Для Владимира Зеленского 2026 год является политическим и экономическим дедлайном, заявил экономист Иван Лизан. РИА Новости, 26.01.2026
в мире, украина, брюссель, вильнюс, владимир зеленский, гитанас науседа, кароль навроцкий, евросоюз, энергоатом, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Брюссель, Вильнюс, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Кароль Навроцкий, Евросоюз, Энергоатом, Вооруженные силы Украины
Зеленского в 2026 году ожидает политический дедлайн, считает экономист

Экономист Лизан: для Зеленского 2026 год является политическим дедлайном

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Для Владимира Зеленского 2026 год является политическим и экономическим дедлайном, заявил экономист Иван Лизан.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким он заявил, что технически Украина будет готова к вступлению в ЕС в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров, а полностью технически будет готова в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании войны".
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, заявили в ЕК
17 ноября 2025, 16:13
"Для Зеленского, однако, нынешний год является политическим и экономическим дедлайном. Именно поэтому он называет такие сроки - 2027 год. Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть - максимум девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно, это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому", - сказал Лизан деловой газете "Взгляд".
Спикер отметил, что оптимистичные заявления Зеленского о якобы технической готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году говорят о его согласии с условиями Брюсселя подписать таможенные соглашения на европейских условиях, поднять тарифы на газ и электроэнергию для своего населения, увеличить налоги для бизнеса. По словам Лизана, Евросоюз может даже потребовать передать компанию "Энергоатом" под кураторство "своих" людей.
В беседе с изданием Лизан высказал мнение, что речь идет о гигантской взятке, которая обсуждается в связке с возможностью принятия Украины в Евросоюз по ускоренной программе с 1 января 2027 года. Экономист уточнил, что этих денег Киеву хватило бы на покрытие бюджетного дефицита и даже на частичное послевоенное восстановление - при сокращении численности ВСУ, разумеется. Кроме того, на Банковой уверены, что вступление в ЕС с каким-то волшебным образом прекратит СВО и урегулирует украинский кризис
"Между тем в поддержку идеи вступления Украины в ЕС могут выступить европейские энергетики, поскольку это гарантирует им дополнительные прибыли. Таким образом, потенциальный раскол в европейском бизнес-сообществе - это повод для Брюсселя не принимать в Евросоюз своего восточноевропейского соседа. Не говоря уже о том, что объединение явно не захочет видеть среди своих членов страну в состоянии активного военного конфликта", - указал экономист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Глава Польши оценил желание Зеленского вступить в ЕС в 2027 году
Вчера, 01:37
 
В миреУкраинаБрюссельВильнюсВладимир ЗеленскийГитанас НауседаКароль НавроцкийЕвросоюзЭнергоатомВооруженные силы Украины
 
 
