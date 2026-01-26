Зеленского в 2026 году ожидает политический дедлайн, считает экономист

"Для Зеленского, однако, нынешний год является политическим и экономическим дедлайном. Именно поэтому он называет такие сроки - 2027 год. Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть - максимум девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно, это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому", - сказал Лизан деловой газете "Взгляд".