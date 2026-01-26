Участнице аферы с похищением подростка обжалуют меру пресечения

КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Защита подозреваемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске обжалует в краевом суде меру пресечения подзащитной, сообщила РИА Новости адвокат подозреваемой Елена Сухих.
"В данный момент предстоит обжалование меры пресечения. Запрет определенных действий самое оптимальное что может быть избрано... Жалоба будет подана в ближайшее время в Красноярский краевой суд", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов было украдено около 3 миллионов рублей. В пятницу вечером подросток был найден в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута. В субботу в СК РФ сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), суд арестовал её на 1 месяц и 27 суток.
24 января, 08:28