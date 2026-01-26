Рейтинг@Mail.ru
Участнице аферы с похищением подростка обжалуют меру пресечения - РИА Новости, 26.01.2026
06:42 26.01.2026
Участнице аферы с похищением подростка обжалуют меру пресечения
происшествия
красноярск
россия
сургут
красноярский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
красноярск
россия
сургут
происшествия, красноярск, россия, сургут, красноярский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Россия, Сургут, Красноярский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Защита подозреваемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске обжалует в краевом суде меру пресечения подзащитной, сообщила РИА Новости адвокат подозреваемой Елена Сухих.
"В данный момент предстоит обжалование меры пресечения. Запрет определенных действий самое оптимальное что может быть избрано... Жалоба будет подана в ближайшее время в Красноярский краевой суд", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов было украдено около 3 миллионов рублей. В пятницу вечером подросток был найден в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута. В субботу в СК РФ сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), суд арестовал её на 1 месяц и 27 суток.
В Красноярске задержали участницу аферы с похищением подростка
24 января, 08:28
 
