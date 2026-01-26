Почти половина россиян ожидает увеличения зарплаты в 2026 году

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Почти половина россиян (48%) рассчитывает на увеличение зарплаты в первом полугодии 2026 года, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Прибавку к заработной плате в первом полугодии в размере менее 10% ожидают 15% участников исследования. Повышение оклада в пределах 11-25% прогнозируют для себя 18% респондентов, а на рост от 26-50% рассчитывают 6% опрошенных. Увеличение дохода в диапазоне 51-75% ожидают увидеть 4% респондентов. Еще 5% ожидают прибавки более чем на 76%", - говорится в документе.

Согласно исследованию, 31% респондентов надеется на ежегодное повышение зарплаты. Еще 29% связывают свои ожидания с достижением высоких результатов в работе. Около 15% работников полагают, что им поможет продвижение по карьерной лестнице, а 10% рассчитывают на конкретные обещания от руководства. Столько же опрошенных основывают свои надежды на финансовом успехе и высокой прибыли компании в 2025 году.

Кроме того, 6% респондентов отметили важность конструктивного общения и налаженных отношений с начальством для повышения заработной платы, а прочие факторы стали решающими для 15% опрошенных.

"В 2025 году бизнес столкнулся с потолком возможностей в зарплатной гонке: наращивание ФОТа (фонда оплаты труда - ред.) становится нерентабельным на фоне растущих издержек и замедления роста выручки. В то же время в 2026 году ожидается, что в наиболее значимых и инновационных отраслях сохранится динамика роста зарплатных предложений", - отметил заместитель генерального директора " Работы.ру ", операционный директор "СберПодбора" Александр Ветерков.