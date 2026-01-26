https://ria.ru/20260126/zapad-2070299337.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 26.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник... РИА Новости, 26.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действия "Запада"