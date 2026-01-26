Рейтинг@Mail.ru
Военный отдел РПЦ наградил Марию Захарову знаком отличия - РИА Новости, 26.01.2026
12:43 26.01.2026
Военный отдел РПЦ наградил Марию Захарову знаком отличия
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит...
россия, москва, мария захарова, русская православная церковь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Москва, Мария Захарова, Русская православная церковь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Ставропольский и Невинномыссккий Кирилл (Покровский) наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову знаком отличия военного отдела РПЦ "Архангел Михаил" I степени.
"За огромный вклад и последовательность в защите интересов русского мира и Русской православной церкви, которая неизменно стоит на страже традиционных духовно-нравственных ценностей в современном обществе, знаком отличия Синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами "Архангел Михаил" I степени, награждается директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Захарова Мария Владимировна", - было объявлено при награждении.
Захарова отметила, что принимает этот знак как "аванс".
Награждение состоялось на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств, проходящей в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии в понедельник.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом
8 ноября 2025, 17:28
 
