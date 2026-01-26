Военный отдел РПЦ наградил Марию Захарову знаком отличия

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Ставропольский и Невинномыссккий Кирилл (Покровский) наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову знаком отличия военного отдела РПЦ "Архангел Михаил" I степени.
"За огромный вклад и последовательность в защите интересов русского мира и Русской православной церкви, которая неизменно стоит на страже традиционных духовно-нравственных ценностей в современном обществе, знаком отличия Синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами "Архангел Михаил" I степени, награждается директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Захарова Мария Владимировна", - было объявлено при награждении.
Захарова отметила, что принимает этот знак как "аванс".
Награждение состоялось на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств, проходящей в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии в понедельник.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года.
