Владелец "Машеньки" заявил, что готов к новым заказам от Кремля
Владелец "Машеньки" заявил, что готов к новым заказам от Кремля
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил в интервью РИА Новости, что готов к новым заказам от Кремля. РИА Новости, 26.01.2026
сша
россия
владимир путин
стив уиткофф
сша
россия
США, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф
