Владелец "Машеньки" заявил, что готов к новым заказам от Кремля - РИА Новости, 26.01.2026
07:31 26.01.2026
Владелец "Машеньки" заявил, что готов к новым заказам от Кремля
сша, россия, владимир путин, стив уиткофф
США, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладелец пекарни "Машенька" Дмитрий Максимов
Владелец пекарни Машенька Дмитрий Максимов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владелец пекарни "Машенька" Дмитрий Максимов. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил в интервью РИА Новости, что готов к новым заказам от Кремля.
"Если будут еще заказы, будем рады выполнить", - сказал Максимов.
Он добавил, что не получал обратную связь по заказу для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Позднее он отправил российскому лидеру корзину с выпечкой, а затем принял заказ для высокопоставленного американского гостя. К его приезду на переговоры с Путиным в "Машеньке" приготовили американскую выпечку и десерты.
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, какую выпечку пробовал Путин
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
