В Забайкалье осудили мошенника, похитившего 49 миллионов рублей
12:00 26.01.2026
В Забайкалье осудили мошенника, похитившего 49 миллионов рублей
происшествия, москва, забайкальский край, чита, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Забайкальский край, Чита, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Мошенник из Москвы, похитивший на газификации вместе со своей организованной преступной группой (ОПГ) 49 миллионов рублей в рамках национального проекта "Экология" в Забайкальском крае, осужден на 6,5 лет колонии, сообщает региональное управление СК.
В понедельник прокуратура Забайкалья сообщала, что мошенник из Москвы создал ОПГ из двух своих знакомых и руководителя подрядчика для хищения бюджетных средств. Речь идет о субсидии в 700 миллионов рублей по проекту газификации частных домов в Чите в рамках нацпроекта "Экология". Летом 2023 года ОПГ заключила фиктивные договоры на разработку и установку программного обеспечения, аренду транспортных средств, а также выделила беспроцентные займы пяти человекам, похитив 49 миллионов рублей.
"Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет в исправительной колонии общего режима, а также взыскал с него и другого соучастника всю сумму причиненного ущерба", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства по итогам прошедшего в понедельник судебного заседания.
По информации краевого СУСК, бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью признан виновным в совершении мошенничеств в особо крупном размере, совершенных организованной группой лиц, с использованием своего служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Уголовное дело в отношении остальных фигурантов, отмечается в сообщении, находится на рассмотрении в суде.
Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись
Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись
