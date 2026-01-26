В Забайкалье осудили мошенника, похитившего 49 миллионов рублей

"Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет в исправительной колонии общего режима, а также взыскал с него и другого соучастника всю сумму причиненного ущерба", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства по итогам прошедшего в понедельник судебного заседания.