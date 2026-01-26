https://ria.ru/20260126/vzryvy-2070287233.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 26.01.2026
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.01.2026
россия
херсон
херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы
