https://ria.ru/20260126/vzlom-2070397827.html
В МВД рассказали, что делать при краже личных данных
В МВД рассказали, что делать при краже личных данных - РИА Новости, 26.01.2026
В МВД рассказали, что делать при краже личных данных
При краже личных данных путем взлома цифровых сервисов нужно немедленно сменить пароли, рассказали в управлении МВД по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:56:00+03:00
2026-01-26T18:56:00+03:00
2026-01-26T19:49:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
мошенничество
происшествия
россия
мессенджеры
социальные сети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
https://ria.ru/20260126/moshenniki-2070250139.html
https://ria.ru/20260125/moshenniki-2070202222.html
https://ria.ru/20260125/politsija-2070160563.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, мошенничество, происшествия, россия, мессенджеры, социальные сети, интернет
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Мошенничество, Происшествия, Россия, Мессенджеры, Социальные сети, Интернет
В МВД рассказали, что делать при краже личных данных
МВД призвало при краже личных данных блокировать карты и обращаться в полицию
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. При краже личных данных путем взлома цифровых сервисов нужно немедленно сменить пароли, рассказали в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий совместно с порталом Объясняем.рф.
"Смените пароль и код доступа в банковский сервис. Заморозьте банковские карты и счета. Свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о произошедшем. Предупредите близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты", — говорится в сообщении.
После этого о произошедшем нужно сообщить в полицию.
В противном случае преступники могут получить доступ к счетам, похитить деньги, оформить кредит или микрозаем. Это возможно и при получении доступа к личному кабинету на "Госуслугах". Порядок действий для пользователя при этом тот же, но также нужно позвонить на горячую линию сервиса по номеру 8 (800) 100-70-10 и сообщить об утечке данных.
"Если получилось войти в личный кабинет, проверьте заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах", — добавили в ведомстве.
Если же кто-то завладел номером телефона, рекомендуется сообщить об этом оператору, привязать аккаунты сервисов и приложений к другому номеру. Кроме того, нужно следить за входящими СМС о блокировке или перевыпуске сим-карты, а также предупредить родных и знакомых, что с вашего номера могут звонить и писать мошенники.
При взломе соцсетей или мессенджеров необходимо предупредить знакомых через другие каналы связи, попытаться восстановить доступ к аккаунту, сменив пароль и включив двухфакторную идентификацию. Также нужно сделать аккаунт в соцсетях закрытым, отключить незнакомые устройства в списке привязанных. Если не удается войти в аккаунт, следует попросить родственников и друзей пожаловаться на него для его блокировки.