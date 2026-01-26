Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, что делать при краже личных данных - РИА Новости, 26.01.2026
18:56 26.01.2026 (обновлено: 19:49 26.01.2026)
В МВД рассказали, что делать при краже личных данных
В МВД рассказали, что делать при краже личных данных
При краже личных данных путем взлома цифровых сервисов нужно немедленно сменить пароли, рассказали в управлении МВД по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. При краже личных данных путем взлома цифровых сервисов нужно немедленно сменить пароли, рассказали в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий совместно с порталом Объясняем.рф.
"Смените пароль и код доступа в банковский сервис. Заморозьте банковские карты и счета. Свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о произошедшем. Предупредите близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты", — говорится в сообщении.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В МВД предупредили о мошенниках, создающих поддельные рабочие чаты
Вчера, 08:26
После этого о произошедшем нужно сообщить в полицию.
В противном случае преступники могут получить доступ к счетам, похитить деньги, оформить кредит или микрозаем. Это возможно и при получении доступа к личному кабинету на "Госуслугах". Порядок действий для пользователя при этом тот же, но также нужно позвонить на горячую линию сервиса по номеру 8 (800) 100-70-10 и сообщить об утечке данных.
"Если получилось войти в личный кабинет, проверьте заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах", — добавили в ведомстве.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Мошенники на "Госуслугах" начали сами советовать не сообщать коды из СМС
25 января, 18:43
Если же кто-то завладел номером телефона, рекомендуется сообщить об этом оператору, привязать аккаунты сервисов и приложений к другому номеру. Кроме того, нужно следить за входящими СМС о блокировке или перевыпуске сим-карты, а также предупредить родных и знакомых, что с вашего номера могут звонить и писать мошенники.
При взломе соцсетей или мессенджеров необходимо предупредить знакомых через другие каналы связи, попытаться восстановить доступ к аккаунту, сменив пароль и включив двухфакторную идентификацию. Также нужно сделать аккаунт в соцсетях закрытым, отключить незнакомые устройства в списке привязанных. Если не удается войти в аккаунт, следует попросить родственников и друзей пожаловаться на него для его блокировки.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Полиция Петербурга предупредила о новых попытках мошенничества с WhatsApp*
25 января, 11:37
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
