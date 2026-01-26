В МВД рассказали, что делать при краже личных данных

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. При краже личных данных путем взлома цифровых сервисов нужно немедленно сменить пароли, рассказали в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий совместно с порталом Объясняем.рф.

"Смените пароль и код доступа в банковский сервис. Заморозьте банковские карты и счета. Свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о произошедшем. Предупредите близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты", — говорится в сообщении.

После этого о произошедшем нужно сообщить в полицию.

В противном случае преступники могут получить доступ к счетам, похитить деньги, оформить кредит или микрозаем. Это возможно и при получении доступа к личному кабинету на "Госуслугах". Порядок действий для пользователя при этом тот же, но также нужно позвонить на горячую линию сервиса по номеру 8 (800) 100-70-10 и сообщить об утечке данных.

"Если получилось войти в личный кабинет, проверьте заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах", — добавили в ведомстве.

Если же кто-то завладел номером телефона, рекомендуется сообщить об этом оператору, привязать аккаунты сервисов и приложений к другому номеру. Кроме того, нужно следить за входящими СМС о блокировке или перевыпуске сим-карты, а также предупредить родных и знакомых, что с вашего номера могут звонить и писать мошенники.