Свыше 11 миллионов человек в России получают заработную плату на карту ВТБ
2026-01-26T18:21:00+03:00
россия
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На сегодняшний день более 11 миллионов человек в России получают зарплату на карту ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
Доля финансовой организации на рынке зарплатных проектов в стране превысила 20%*, и в ближайшие 2 года планируется увеличить ее до 25%.
По итогам 2025 года, портфель зарплатных клиентов-физлиц ВТБ вырос на 1,6 миллиона до 11,1 миллиона человек. Этот результат стал рекордным для банка. Количество корпоративных клиентов в рамках зарплатного проекта увеличилось на 28% до 440 тысяч.
Прирост числа зарплатных клиентов в прошлом году в значительной степени обеспечен работниками ряда перспективных отраслей. Увеличилось число ИТ-специалистов и работников телекома на 78%, клиентов из сферы недвижимости — на 28%, а также отмечен рост в образовании, финансах и АПК (+21% в каждой из этих областей).
Помимо столичных регионов, в число лидеров по числу зарплатных клиентов банка вошли Крым, Краснодарский край, Республика Татарстан, Челябинская и Самарская области.
"Перезапуск зарплатного проекта в прошлом году позволил нам преодолеть очередной рубеж в 11 миллионов клиентов", — цитирует пресс-служба члена правления кредитной организации Дмитрия Брейтенбихера.
*расчеты ВТБ на основе данных Frank RG