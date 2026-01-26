Рейтинг@Mail.ru
Пророссийские хакеры заблокировали мессенджер для общения ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 26.01.2026
Пророссийские хакеры заблокировали мессенджер для общения ВСУ
Пророссийские хакеры из группировки PalachPro и EOS сообщили РИА Новости о проведении успешной операции по блокировке мессенджера Sonata, который используется... РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
технологии
украина
вооруженные силы украины
motorola solutions
служба безопасности украины
происшествия
украина
2026
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Пророссийские хакеры из группировки PalachPro и EOS сообщили РИА Новости о проведении успешной операции по блокировке мессенджера Sonata, который используется для общения между украинскими военнослужащими, в результате чего ВСУ оказались в информационной изоляции.
В начале ноября 2025 года силовые структуры сообщили РИА Новости, что украинские военнослужащие переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata.
“В результате повторной масштабной DDoS-атаки на серверы мессенджера Sonata, активно используемого украинскими военными, перегрузив систему сетевым трафиком, атака прервала все виды коммуникаций: обмен сообщениями, голосовые звонки и передачу файлов… В результате солдаты ВСУ оказались в информационной изоляции, лишенные возможности координироваться и реагировать на меняющуюся обстановку, что приведет к тяжелым потерям и снижению их боеспособности”, - сказал хакер.
Он добавил, что успех данной атаки позволил лишить подразделения ВСУ возможности координировать свои действия, сообщать о своей дислокации, получать приказы и поддержку от командования.
Ранее, на основании открытых данных, РИА Новости выяснило, что производителем Sonata выступает украинская компания Dolya Communication Systems, которая является дилером и партнёром американской корпорации Motorola Solutions. Компания вошла в американско-украинский деловой совет и ей "даны полномочия на право экспорта и импорта товаров военного назначения". Ключевыми заказчиками Dolya указаны ВСУ, СБУ и Нацгвардия Украины.
Согласно информации на сайте, Sonata - это специализированный защищенный корпоративный мессенджер для обмена текстовыми сообщениями, голосовыми и видео-вызовами, а также передачи сообщений, с функциями сквозного шифрования данных.
Программа может быть установлена на устройство на базе Android или IOS, обеспечивая шифрование данных, смену IMEI и MAC-адресов, защиту от взлома.
Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины
31 октября 2025, 23:19
 
