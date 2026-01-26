Пророссийские хакеры заблокировали мессенджер для общения ВСУ

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Пророссийские хакеры из группировки PalachPro и EOS сообщили РИА Новости о проведении успешной операции по блокировке мессенджера Sonata, который используется для общения между украинскими военнослужащими, в результате чего ВСУ оказались в информационной изоляции.

В начале ноября 2025 года силовые структуры сообщили РИА Новости, что украинские военнослужащие переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata.

“В результате повторной масштабной DDoS-атаки на серверы мессенджера Sonata, активно используемого украинскими военными, перегрузив систему сетевым трафиком, атака прервала все виды коммуникаций: обмен сообщениями, голосовые звонки и передачу файлов… В результате солдаты ВСУ оказались в информационной изоляции, лишенные возможности координироваться и реагировать на меняющуюся обстановку, что приведет к тяжелым потерям и снижению их боеспособности”, - сказал хакер.

Он добавил, что успех данной атаки позволил лишить подразделения ВСУ возможности координировать свои действия, сообщать о своей дислокации, получать приказы и поддержку от командования.

Ранее, на основании открытых данных, РИА Новости выяснило, что производителем Sonata выступает украинская компания Dolya Communication Systems, которая является дилером и партнёром американской корпорации Motorola Solutions . Компания вошла в американско-украинский деловой совет и ей "даны полномочия на право экспорта и импорта товаров военного назначения". Ключевыми заказчиками Dolya указаны ВСУ, СБУ и Нацгвардия Украины

Согласно информации на сайте, Sonata - это специализированный защищенный корпоративный мессенджер для обмена текстовыми сообщениями, голосовыми и видео-вызовами, а также передачи сообщений, с функциями сквозного шифрования данных.