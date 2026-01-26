https://ria.ru/20260126/vsu-2070430914.html
В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ
В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ - РИА Новости, 26.01.2026
В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ
Мирный житель пострадал в результате детонации дрона ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:14:00+03:00
2026-01-26T22:14:00+03:00
2026-01-26T22:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260126/vsu-2070349579.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ
Гладков: в Белгородской области мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ