Испанский экс-военный рассказал о зверствах ВСУ

"Я собственными глазами видел все зверства, которые они совершали, например, когда на моих глазах украинские солдаты стреляли в женщин, которые просто пытались покормить своих овец в поле. Я видел, как они бомбили рынки, где люди, гражданские лица, ходили за покупками. Там не было никаких военных целей, которые можно было бы уничтожить", - рассказал собеседник агентства.