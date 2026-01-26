Рейтинг@Mail.ru
Испанский экс-военный рассказал о зверствах ВСУ - РИА Новости, 26.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 26.01.2026
Испанский экс-военный рассказал о зверствах ВСУ
Испанский экс-военный рассказал о зверствах ВСУ - РИА Новости, 26.01.2026
Испанский экс-военный рассказал о зверствах ВСУ
Украинцы, отступая, бомбят все, что остается позади, убивая и мирных граждан, сообщил РИА Новости бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской... РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
спецоперация
https://ria.ru/20260126/vsu-2070349579.html
Новости
вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
Испанский экс-военный рассказал о зверствах ВСУ

РИА Новости: ВСУ при отступлении бомбят все, что остается позади

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украинцы, отступая, бомбят все, что остается позади, убивая и мирных граждан, сообщил РИА Новости бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской армии, пожелавший не называть свое имя.
"Я собственными глазами видел все зверства, которые они совершали, например, когда на моих глазах украинские солдаты стреляли в женщин, которые просто пытались покормить своих овец в поле. Я видел, как они бомбили рынки, где люди, гражданские лица, ходили за покупками. Там не было никаких военных целей, которые можно было бы уничтожить", - рассказал собеседник агентства.
"Украинцы в основном применяли тактику "выжженной земли". То есть, каждый раз, когда они отступали, они бомбили абсолютно все, что оставляли позади: деревни, электрические подстанции, водопроводные станции и так далее, чтобы не осталось абсолютно ничего", - добавил он.
Украинский военнослужащий
ВСУ испытывают трудности на фронте из-за погоды, пишет NYT
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
 
 
