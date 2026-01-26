https://ria.ru/20260126/vsu-2070419102.html
Кадыров сообщил о ликвидации группы украинских боевиков под Харьковом
Кадыров сообщил о ликвидации группы украинских боевиков под Харьковом - РИА Новости, 26.01.2026
Кадыров сообщил о ликвидации группы украинских боевиков под Харьковом
Группа украинских боевиков ликвидирована в районе населенного пункта Волчанские хутора харьковского направления, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:52:00+03:00
2026-01-26T20:52:00+03:00
2026-01-26T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курчалоевский район
рамзан кадыров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
харьков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg
https://ria.ru/20260126/vsu-2070349579.html
россия
курчалоевский район
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_873d7dd8627300a9c8c3519a2dc4b038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курчалоевский район, рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), харьков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курчалоевский район, Рамзан Кадыров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Харьков, В мире
Кадыров сообщил о ликвидации группы украинских боевиков под Харьковом
Кадыров сообщил о ликвидации боевиков ВСУ в районе Волчанских хуторов