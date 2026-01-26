Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о ликвидации группы украинских боевиков под Харьковом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 26.01.2026
Кадыров сообщил о ликвидации группы украинских боевиков под Харьковом
Кадыров сообщил о ликвидации группы украинских боевиков под Харьковом - РИА Новости, 26.01.2026
Кадыров сообщил о ликвидации группы украинских боевиков под Харьковом
Группа украинских боевиков ликвидирована в районе населенного пункта Волчанские хутора харьковского направления, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 26.01.2026
Кадыров сообщил о ликвидации группы украинских боевиков под Харьковом

Кадыров сообщил о ликвидации боевиков ВСУ в районе Волчанских хуторов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 26 янв — РИА Новости. Группа украинских боевиков ликвидирована в районе населенного пункта Волчанские хутора харьковского направления, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Харьковское направление... Район населенного пункта Волчанские хутора.. В ходе аэроразведки было выявлено нахождение противника в нескольких точках частной застройки. По координатам в заданном квадрате были нанесены точные удары FPV-дронами. В результате ликвидирована группа укрофашистов", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он сообщил, что на месте работала группа операторов БПЛА батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району Чечни при взаимодействии с военнослужащими 116-й бригады Росгвардии.
"Наши подразделения продолжают развивать успех на ответственных участках, в том числе и в использовании беспилотных систем", — добавил глава региона.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
ВСУ испытывают трудности на фронте из-за погоды, пишет NYT
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурчалоевский районРамзан КадыровФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ХарьковВ мире
 
 
