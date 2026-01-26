Рейтинг@Mail.ru
16:02 26.01.2026 (обновлено: 16:06 26.01.2026)
В Белгородской области два человека пострадали от атаки дронов ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали от атаки дронов ВСУ
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© Фото : Настоящий Гладков/MaxПоследствия атаки ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области. 26 января 2026
© Фото : Настоящий Гладков/Max
Последствия атаки ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области. 26 января 2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали от атаки дронов ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"От ударов вражеских дронов в Грайворонском округе ранены два человека", - написал Гладков на платформе Max.
Губернатор уточнил, что дроны ВСУ атаковали два автомобиля в селах Гора-Подол и Головчино. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
ВСУ за сутки потеряли до 350 военнослужащих в зоне действия "Востока"
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
