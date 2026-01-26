https://ria.ru/20260126/vsu-2070353436.html
В Белгородской области два человека пострадали от атаки дронов ВСУ
Два мирных жителя пострадали от атаки дронов ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.01.2026
В Белгородской области два мирных жителя пострадали от атаки дронов ВСУ