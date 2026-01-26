ВСУ испытывают трудности на фронте из-за погоды, пишет NYT

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украинские военные испытывают трудности на фронте из-за плохих погодных условий, пишет газета Украинские военные испытывают трудности на фронте из-за плохих погодных условий, пишет газета New York Times со ссылкой на военных.

Как пишет издание, холод создает проблемы для солдат на передовой, ухудшая их способность передвигаться и вести боевые действия. Кроме того, он сказывается также и на работе техники, в частности, дронов.

"Низкие температуры могут сократить срок службы батарей. Если идет снег, некоторые дроны могут выйти из строя. Это создает риск наступления противника", - говорится в материале газеты.

Сержант, работающий с БПЛА, с позывным "Сол" заявил изданию, что снег негативно сказывается на работе его команд.

"Погода и техника - не друзья", - посетовал он.