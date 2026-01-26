https://ria.ru/20260126/vsu-2070349579.html
ВСУ испытывают трудности на фронте из-за погоды, пишет NYT
Украинские военные испытывают трудности на фронте из-за плохих погодных условий, пишет газета New York Times со ссылкой на военных. РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Украинские военные испытывают трудности на фронте из-за плохих погодных условий, пишет газета New York Times
со ссылкой на военных.
Как пишет издание, холод создает проблемы для солдат на передовой, ухудшая их способность передвигаться и вести боевые действия. Кроме того, он сказывается также и на работе техники, в частности, дронов.
"Низкие температуры могут сократить срок службы батарей. Если идет снег, некоторые дроны могут выйти из строя. Это создает риск наступления противника", - говорится в материале газеты.
Сержант, работающий с БПЛА, с позывным "Сол" заявил изданию, что снег негативно сказывается на работе его команд.
"Погода и техника - не друзья", - посетовал он.
Кроме того, издание пишет, что из-за угрозы БПЛА ВСУ
вынуждены копать более глубокие бункеры, что представляется сложным в связи с тем, что земля замерзла.