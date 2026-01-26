Рейтинг@Mail.ru
ВСУ испытывают трудности на фронте из-за погоды, пишет NYT - РИА Новости, 26.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 26.01.2026
ВСУ испытывают трудности на фронте из-за погоды, пишет NYT
ВСУ испытывают трудности на фронте из-за погоды, пишет NYT - РИА Новости, 26.01.2026
ВСУ испытывают трудности на фронте из-за погоды, пишет NYT
Украинские военные испытывают трудности на фронте из-за плохих погодных условий, пишет газета New York Times со ссылкой на военных. РИА Новости, 26.01.2026
2026
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ испытывают трудности на фронте из-за погоды, пишет NYT

NYT: ВСУ испытывают трудности на фронте из-за холода и снега

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украинские военные испытывают трудности на фронте из-за плохих погодных условий, пишет газета New York Times со ссылкой на военных.
Как пишет издание, холод создает проблемы для солдат на передовой, ухудшая их способность передвигаться и вести боевые действия. Кроме того, он сказывается также и на работе техники, в частности, дронов.
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Западе рассказали о неожиданном ударе по Украине
16 января, 03:51
"Низкие температуры могут сократить срок службы батарей. Если идет снег, некоторые дроны могут выйти из строя. Это создает риск наступления противника", - говорится в материале газеты.
Сержант, работающий с БПЛА, с позывным "Сол" заявил изданию, что снег негативно сказывается на работе его команд.
"Погода и техника - не друзья", - посетовал он.
Кроме того, издание пишет, что из-за угрозы БПЛА ВСУ вынуждены копать более глубокие бункеры, что представляется сложным в связи с тем, что земля замерзла.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
