ВСУ с помощью беспилотника атаковали Бердянск - РИА Новости, 26.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 26.01.2026
ВСУ с помощью беспилотника атаковали Бердянск
Украинские войска беспилотником атаковали город Бердянск на юге Запорожской области, под удар попали частные дома, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
бердянск
запорожская область
бердянск, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий: ВСУ с помощью дрона атаковали жилые дома в Бердянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска беспилотником атаковали город Бердянск на юге Запорожской области, под удар попали частные дома, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В городе Бердянске под удар БПЛА противника попали два частных жилых дома — в одном доме из-за обстрела случился пожар, в другом — выбиты стекла. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, всего за прошедшие сутки зарегистрировано четыре факта целенаправленной атаки ВСУ на населенные пункты области. Пострадали три человека в Васильевке.
