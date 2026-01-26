ВСУ атаковали Белгородскую область 50 беспилотниками за сутки

Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы шестью беспилотниками, из них четыре подавлены и сбиты, над Валуйским округом подавлены пять дронов. По словам главы региона, по Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущено 11 боеприпасов и совершены атаки 32 БПЛА, 21 из которых сбит и подавлен, в Волоконовском округе два населенных пункта атакованы каждый одним беспилотником.