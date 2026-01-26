ВСУ атаковали Белгородскую область 50 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 50 беспилотниками, из них 32 были сбиты и подавлены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 17 населенных пунктов в семи приграничных округах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 38 снарядов. Пострадали три мирных жителя, включая ребенка, госпитализация не потребовалась. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, социальном объекте и 10 транспортных средствах.
"В Краснояружском округе по поселку Красная Яруга, селам Илек-Пеньковка, Колотиловка и Староселье в ходе двух обстрелов выпущено 27 боеприпасов и произведены атаки пяти беспилотников, два из которых подавлены. В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона рядом с частным домом пострадали три человека, в том числе ребенок. Им оказали медицинскую помощь на месте, все продолжают лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы шестью беспилотниками, из них четыре подавлены и сбиты, над Валуйским округом подавлены пять дронов. По словам главы региона, по Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущено 11 боеприпасов и совершены атаки 32 БПЛА, 21 из которых сбит и подавлен, в Волоконовском округе два населенных пункта атакованы каждый одним беспилотником.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
