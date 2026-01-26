Беспилотники атаковали запорожскую Васильевку

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Четыре украинских БПЛА атаковали гражданские объекты города Васильевки в Запорожской области утром в понедельник, сообщила РИА Новости глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
Ранее в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в Васильевке двое сотрудников скорой помощи пострадали из-за атаки украинскими БПЛА автомобиля "скорой" с пациентом.
"Только за сегодняшнее утро зафиксировано уже 4 атаки беспилотников, в том числе по автомобилю скорой помощи. Остальные атаки были произведены по гражданской инфраструктуре", - сказала Романиченко.
По ее словам, ВСУ систематически пытаются атаковать с помощью БПЛА автомобили мирных граждан и спецтехнику.
"Несмотря на провокации ВСУ, все организации Васильевского муниципального округа работают в штатном режиме, ведется прием граждан и решаются повседневные задачи", – добавила Романиченко.
