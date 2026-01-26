https://ria.ru/20260126/vsu-2070259775.html
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 26.01.2026
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области
Боевики киевского режима за сутки нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 26.01.2026
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по 10 населенным пунктам Херсонской области