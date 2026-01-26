Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области
09:47 26.01.2026
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области
Боевики киевского режима за сутки нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:47:00+03:00
2026-01-26T09:47:00+03:00
Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по 10 населенным пунктам Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 26 янв - РИА Новости. Боевики киевского режима за сутки нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 19 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за сутки противник нанес по 10 населенным пунктам области 36 артиллерийских ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подокалиновка, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Заводовка, Днепряны, Малая Лепетиха, Казачьи Лагери, Князе-Григорьевка.
