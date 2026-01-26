https://ria.ru/20260126/vsu-2070244009.html
Штурмовики из бригады отказников ВСУ потеряли 60% боевиков под Харьковом
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Более половины личного состава штурмовых групп 159-й бригады ВСУ уничтожено в результате отражения двух контратак украинских боевиков в лесу юго-западнее Симиновки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"ВСУ
перебросили в район подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ и провели две контратаки при поддержке спецподразделения ГУР Минобороны Украины
", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в ходе отражения этих контратак штурмовые группы ВСУ потеряли 60% личного состава.
В российских силовых структурах РИА Новости ранее сообщили, что бригада состоит из отказников, калек и умственно отсталых, а комбриг имеет две судимости за мошенничество и подлог, которые он совершил на госслужбе.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь более 200 военных, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.