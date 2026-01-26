Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики из бригады отказников ВСУ потеряли 60% боевиков под Харьковом - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 26.01.2026 (обновлено: 07:15 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/vsu-2070244009.html
Штурмовики из бригады отказников ВСУ потеряли 60% боевиков под Харьковом
Штурмовики из бригады отказников ВСУ потеряли 60% боевиков под Харьковом - РИА Новости, 26.01.2026
Штурмовики из бригады отказников ВСУ потеряли 60% боевиков под Харьковом
Более половины личного состава штурмовых групп 159-й бригады ВСУ уничтожено в результате отражения двух контратак украинских боевиков в лесу юго-западнее... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T06:33:00+03:00
2026-01-26T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
https://ria.ru/20260125/spetsoperatsiya-2070137018.html
https://ria.ru/20260126/vsu-2070243897.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
Штурмовики из бригады отказников ВСУ потеряли 60% боевиков под Харьковом

РИА Новости: штурмовики 159-й бригады ВСУ потеряли 60% боевиков

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Более половины личного состава штурмовых групп 159-й бригады ВСУ уничтожено в результате отражения двух контратак украинских боевиков в лесу юго-западнее Симиновки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"ВСУ перебросили в район подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ и провели две контратаки при поддержке спецподразделения ГУР Минобороны Украины", — сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
ВС России уничтожили три группы ВСУ в Харьковской области
25 января, 06:53
Он отметил, что в ходе отражения этих контратак штурмовые группы ВСУ потеряли 60% личного состава.
В российских силовых структурах РИА Новости ранее сообщили, что бригада состоит из отказников, калек и умственно отсталых, а комбриг имеет две судимости за мошенничество и подлог, которые он совершил на госслужбе.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.

В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь более 200 военных, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Черниговской области уничтожили до взвода украинского полка БПЛА
Вчера, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала