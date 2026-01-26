Штурмовики из бригады отказников ВСУ потеряли 60% боевиков под Харьковом

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Более половины личного состава штурмовых групп 159-й бригады ВСУ уничтожено в результате отражения двух контратак украинских боевиков в лесу юго-западнее Симиновки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« ВСУ перебросили в район подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ и провели две контратаки при поддержке спецподразделения ГУР Минобороны Украины ", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе отражения этих контратак штурмовые группы ВСУ потеряли 60% личного состава.

В российских силовых структурах РИА Новости ранее сообщили, что бригада состоит из отказников, калек и умственно отсталых, а комбриг имеет две судимости за мошенничество и подлог, которые он совершил на госслужбе.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.