В Черниговской области уничтожили до взвода украинского полка БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 26.01.2026 (обновлено: 08:43 26.01.2026)
В Черниговской области уничтожили до взвода украинского полка БПЛА
В Черниговской области уничтожили до взвода украинского полка БПЛА - РИА Новости, 26.01.2026
В Черниговской области уничтожили до взвода украинского полка БПЛА
Российские войска уничтожили до взвода украинского полка беспилотников и ангары с дронами в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
вооруженные силы украины
украина
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
украина
безопасность, черниговская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Черниговской области уничтожили до взвода украинского полка БПЛА

ВС РФ уничтожили до взвода полка БПЛА ВСУ "Ахиллес" в Черниговской области

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили до взвода украинского полка беспилотников и ангары с дронами в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Уничтожены ангары с ударными БПЛА 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", — рассказал собеседник агентства.
Уничтожение пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Установку HIMARS ВСУ в Черниговской области уничтожили вместе с расчетом
16 января, 13:19
Среди других потерь противника — пять грузовиков и два пикапа, добавил он.
Накануне российские бойцы нанесли удары по площадке запуска и пунктам дислокации расчетов дальних дронов ВСУ в этом же регионе.
В ответ на атаки киевского режима армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники исключительно для поражения военных объектов и предприятий украинского ВПК.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
