В Черниговской области уничтожили до взвода украинского полка БПЛА

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили до взвода украинского полка беспилотников и ангары с дронами в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Уничтожены ангары с ударными БПЛА 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", — рассказал собеседник агентства.

Среди других потерь противника — пять грузовиков и два пикапа, добавил он.

Накануне российские бойцы нанесли удары по площадке запуска и пунктам дислокации расчетов дальних дронов ВСУ в этом же регионе.