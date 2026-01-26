https://ria.ru/20260126/vsu-2070243897.html
В Черниговской области уничтожили до взвода украинского полка БПЛА
В Черниговской области уничтожили до взвода украинского полка БПЛА - РИА Новости, 26.01.2026
В Черниговской области уничтожили до взвода украинского полка БПЛА
Российские войска уничтожили до взвода украинского полка беспилотников и ангары с дронами в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили до взвода украинского полка беспилотников и ангары с дронами в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Уничтожены ангары с ударными БПЛА 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", — рассказал собеседник агентства.
Среди других потерь противника — пять грузовиков и два пикапа, добавил он.
Накануне российские бойцы нанесли удары по площадке запуска и пунктам дислокации расчетов дальних дронов ВСУ в этом же регионе.
В ответ на атаки киевского режима армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники исключительно для поражения военных объектов и предприятий украинского ВПК.