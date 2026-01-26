Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не готовят крупное наступление в Херсонской области, считает Сальдо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 26.01.2026
ВСУ не готовят крупное наступление в Херсонской области, считает Сальдо
Фактов, свидетельствующих о подготовке украинских войск к крупному наступлению на линии фронта в Херсонской области, нет, заявил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 26.01.2026
россия, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Валерий Герасимов
ВСУ не готовят крупное наступление в Херсонской области, считает Сальдо

Губернатор Сальдо: ВСУ не готовят крупное наступление в Херсонской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Фактов, свидетельствующих о подготовке украинских войск к крупному наступлению на линии фронта в Херсонской области, нет, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Оснований говорить о подготовке крупных наступательных операций на херсонском направлении нет. Противник действует привычными для себя методами: обстрелы мирных населённых пунктов на левом берегу, попытки ударов дронами, диверсионная активность, давление на гражданскую инфраструктуру. Это тактика запугивания и террора, а не признаки серьёзного наступательного потенциала", - сказал Сальдо.
По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения находится под контролем российских военных.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Солдаты бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ВСУ используют школы в Херсоне как военные базы, заявил Сальдо
21 января, 23:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (река)Владимир СальдоВалерий Герасимов
 
 
