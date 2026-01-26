ВСУ не готовят крупное наступление в Херсонской области, считает Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Фактов, свидетельствующих о подготовке украинских войск к крупному наступлению на линии фронта в Херсонской области, нет, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Оснований говорить о подготовке крупных наступательных операций на херсонском направлении нет. Противник действует привычными для себя методами: обстрелы мирных населённых пунктов на левом берегу, попытки ударов дронами, диверсионная активность, давление на гражданскую инфраструктуру. Это тактика запугивания и террора, а не признаки серьёзного наступательного потенциала", - сказал Сальдо.
По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения находится под контролем российских военных.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
