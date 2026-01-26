https://ria.ru/20260126/vs-2070263187.html
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в районе Родинского
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в районе Родинского - РИА Новости, 26.01.2026
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в районе Родинского
Российские военные продвинулись западнее Родинского в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
красный лиман
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в районе Родинского
Пушилин: ВС России продвигаются западнее Родинского в ДНР