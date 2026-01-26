Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в районе Родинского - РИА Новости, 26.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 26.01.2026 (обновлено: 11:04 26.01.2026)
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в районе Родинского
Российские военные продвинулись западнее Родинского в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 26.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв — РИА Новости. Российские военные продвинулись западнее Родинского в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Красноармейская и Димитровская агломерации. Здесь мы видим концентрацию боевых действий в направлении и в районе Гришина. Западнее Родинского есть продвижение наших подразделений", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Работа расчета FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
ВС России взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении
22 января, 05:16

Об освобождении Димитрова и Родинского Минобороны объявило в конце декабря.

Также российские бойцы добились успехов в районе Белецкого.
Пушилин оценил ситуацию и на других участках фронта. В частности, отдельные группы военных уже ведут бои непосредственно в кварталах Красного Лимана.
Накануне он сообщил, что на этом же направлении армия наступает у сел Александровка и Коровий Яр, поселков Сосновое, Яровая и Дробышево. Кроме того, идет продвижение на Константиновском, Славянском и Добропольском направлениях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКрасный Лиман
 
 
