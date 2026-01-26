В России с 1 февраля изменятся правила возврата некоторых товаров

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские покупатели смогут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, новые условия вступят в силу с 1 февраля 2026 года, рассказал РИА Новости юрист и руководитель "Центра правопорядка в городе Москве и Московской области" Александр Хаминский.

"С 1 февраля 2026 года в России вступит в силу новая норма, позволяющая потребителю при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, что защищает от роста цен и изменения рыночной ситуации на момент удовлетворения требования", - рассказал Хаминский

По его словам, целью нововведения является защита покупателя от ситуации, когда из-за инфляции или роста цен он, возвращая товар, получает назад только ту сумму, которую заплатил, и не может купить новый с сопоставимыми характеристиками из-за изменения цены.

"Теперь при возврате цена будет рассчитываться не просто от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара, но с учетом износа приобретенного бывшего в употреблении товара ненадлежащего качества и года его выпуска", - добавил он.