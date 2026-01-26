ВСУ за сутки потеряли до 350 военнослужащих в зоне действия "Востока"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 350 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Востока", сообщило Минобороны РФ.

"Противник потерял до 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - отметили в военном ведомстве.