В Венесуэле стреляли из "Игл" при атаке США, рассказал российский посол

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Венесуэльские военные как минимум дважды использовали ракетные комплексы "Игла-С" при атаке США на страну в начале января, но оба раза мимо цели, рассказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.