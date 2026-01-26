Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле стреляли из "Игл" при атаке США, рассказал российский посол
14:22 26.01.2026
В Венесуэле стреляли из "Игл" при атаке США, рассказал российский посол
2026-01-26T14:22:00+03:00
2026-01-26T14:22:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
россия
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
россия
венесуэла
в мире, сша, нью-йорк (город), россия, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле, венесуэла
В мире, США, Нью-Йорк (город), Россия, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле, Венесуэла
© AP Photo / Matias DelacroixДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Венесуэльские военные как минимум дважды использовали ракетные комплексы "Игла-С" при атаке США на страну в начале января, но оба раза мимо цели, рассказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Выстрелы из "Игл" были. Мне сказали, что было как минимум два выстрела, и обе "Иглы" не попали в цель. Я пошел к военным и спросил – как же так?" - сказал он в интервью на канале "Россия 24".
Дипломат полагает, что у венесуэльских военных не было достаточных навыков обращения с этим оружием.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого погибли не менее 100 человек, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Посол России в Венесуэле допустил возвращение Мадуро на родину
