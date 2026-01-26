Военные в Венесуэле не сопротивлялись атаке США, заявил российский посол

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Венесуэльские военные, столкнувшиеся с атакой США в начале января, не смогли оказать сопротивление из-за отсутствия приказов ввиду нарушения связи с руководством, рассказал посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров.