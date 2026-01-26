Рейтинг@Mail.ru
Военные в Венесуэле не сопротивлялись атаке США, заявил российский посол - РИА Новости, 26.01.2026
14:03 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/voennye-2070326747.html
Военные в Венесуэле не сопротивлялись атаке США, заявил российский посол
Военные в Венесуэле не сопротивлялись атаке США, заявил российский посол - РИА Новости, 26.01.2026
Военные в Венесуэле не сопротивлялись атаке США, заявил российский посол
Венесуэльские военные, столкнувшиеся с атакой США в начале января, не смогли оказать сопротивление из-за отсутствия приказов ввиду нарушения связи с... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T14:03:00+03:00
2026-01-26T14:03:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066142971_0:139:819:600_1920x0_80_0_0_eaf9fb4bd4b3c931d626874a8354c7f3.jpg
https://ria.ru/20260126/posol-2070286222.html
Военные в Венесуэле не сопротивлялись атаке США, заявил российский посол

Посол Мелик-Багдасаров: военные Венесуэлы не смогли оказать сопротивление США

Взрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Венесуэльские военные, столкнувшиеся с атакой США в начале января, не смогли оказать сопротивление из-за отсутствия приказов ввиду нарушения связи с руководством, рассказал посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров.
"Электроника, железо - за всем этим стоят люди. Военные. Они просто так не стреляют. Стреляют по приказу. Из этого следует ответ - значит, не было приказа. Прежде всего, как сами венесуэльцы мне говорили, из-за нарушенных коммуникационных связей. Не только радары были заглушены, были нарушены коммуникационные связи. Поэтому на все запросы с мест не получали должных команд", - сказал он в интервью на канале "Россия 24".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого погибли не менее 100 человек, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Посол России в Венесуэле допустил возвращение Мадуро на родину
Вчера, 11:20
 
Заголовок открываемого материала