13:40 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/voennye-2070321770.html
СМИ раскрыли, что военные из США сделали с попавшими на их базу россиянками
СМИ раскрыли, что военные из США сделали с попавшими на их базу россиянками
Американские военные арестовали россиянок, случайно попавших на территорию одной из баз армии США, сообщает Life. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:40:00+03:00
2026-01-26T13:40:00+03:00
СМИ раскрыли, что военные из США сделали с попавшими на их базу россиянками

Life: американские военные задержали туристок из России, искавших "Макдоналдс"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американские военные арестовали россиянок, случайно попавших на территорию одной из баз армии США, сообщает Life.
"Сейчас путешественницы около трех суток находятся под стражей", — говорится в публикации.
По данным источника, туристки искали ближайший ресторан "Макдоналдс", но из-за ошибки навигатора они оказались на территории базы морской пехоты "Кэмп-Пендлтон", после чего их задержали солдаты: девушек теперь могут посадить в американскую тюрьму.
Это не первый случай, когда путешественники случайно натыкаются на эту базу в округе Сан-Диего из-за электронных помех и странного расположения ее пропускного пункта, который можно не заметить.
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
10 января, 18:14
 
