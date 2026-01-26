https://ria.ru/20260126/voennye-2070321770.html
СМИ раскрыли, что военные из США сделали с попавшими на их базу россиянками
Американские военные арестовали россиянок, случайно попавших на территорию одной из баз армии США, сообщает Life. РИА Новости, 26.01.2026
Life: американские военные задержали туристок из России, искавших "Макдоналдс"