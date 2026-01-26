В Татарстане могут принять меры против буллинга после нападения в лицее

Также поручено проверить работу частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений и общественных мест. Будет усилено межведомственное взаимодействие между школами, комиссиями по делам несовершеннолетних, органами опеки, полицией и медицинскими учреждениями.

"Наша задача - не просто реагировать на единичный инцидент, а выстроить комплексную и открытую систему, которая обеспечит детям безопасную, здоровую и дружелюбную среду", - подчеркнул мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее №37 в Нижнекамске ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик лицея, его задержали. Подросток сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.