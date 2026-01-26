Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане могут принять меры против буллинга после нападения в лицее - РИА Новости, 26.01.2026
12:27 26.01.2026
В Татарстане могут принять меры против буллинга после нападения в лицее
2026
В Татарстане могут принять меры против буллинга после нападения в лицее

Школьный коридор
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Школьный коридор. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Власти Нижнекамска в Татарстане после нападения ученика на сотрудницу лицея №37 в случае подтверждения фактов травли разработают общегородскую антибуллинговую программу с участием учеников, родителей, педагогов и психологов, а также проверят работу всех ЧОПов, охраняющих школы, сообщает администрация города.
"Сейчас проводится всесторонняя проверка и правовая оценка всех обстоятельств инцидента. При подтверждении фактов травли под личным контролем мэра будет разработана общегородская антибуллинговая программа с участием учеников, родителей, педагогов и психологов", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении по итогам совещания в мэрии Нижнекамска.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
СК начал проверку информации о буллинге в школе в Башкирии
21 октября 2025, 22:27
Уточняется, что запланирован запуск специальной психологической программы с привлечением ведущих специалистов страны, а лицей №37 станет пилотной площадкой с последующим распространением практик на все школы города. Совместно с "Лигой безопасного интернета" планируется организовать мероприятия по медиабезопасности, профилактике кибербуллинга и цифровым рискам для детей, а также обучающие программы для родителей. В ближайшее время стартует серия встреч с родительскими комитетами всех школ города для открытого диалога и обсуждения проблем безопасности.
Также поручено проверить работу частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность образовательных учреждений и общественных мест. Будет усилено межведомственное взаимодействие между школами, комиссиями по делам несовершеннолетних, органами опеки, полицией и медицинскими учреждениями.
"Наша задача - не просто реагировать на единичный инцидент, а выстроить комплексную и открытую систему, которая обеспечит детям безопасную, здоровую и дружелюбную среду", - подчеркнул мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
По информации МВД по Татарстану, в 8.56 четверга поступило сообщение о том, что в лицее №37 в Нижнекамске ученик нанес резаные раны одной из работниц. Нападавшим оказался 13-летний ученик лицея, его задержали. Подросток сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.
Кадр видео с последнего звонка Ян-Норвашской средней школы - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Глава СК поручил провести проверку после скандала в чувашской школе
26 мая 2025, 13:30
 
