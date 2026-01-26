Рейтинг@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" не исключил создание своей сувенирной продукции - РИА Новости, 26.01.2026
09:33 26.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" не исключил создание своей сувенирной продукции
2026
Владелец пекарни "Машенька" не исключил создание своей сувенирной продукции

Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов не исключил создание собственной сувенирной продукции.
"Есть такие мысли. Возможно, если мы сейчас пойдем по тому плану развития, который согласовали в Московской области для нас вместе с губернатором, это будет присутствовать. Конечно, почему нет", - сказал Максимов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он выпускать мерч с "Машенькой".
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным
20 декабря 2025, 17:16
 
